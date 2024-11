Agentes entraram em confronto com traficantes em via de acesso à comunidade da Cidade Alta - Reprodução/Maps

Publicado 07/11/2024 18:34

Rio - Três policiais penais de Minas Gerais que faziam a transferência de presos do estado para o Rio foram baleados, no início da tarde desta quinta-feira (8), após entrar por engano na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte. A favela integra o Complexo de Israel que é uma das áreas mais conflagradas do Rio e é controlada pelo traficante Álvaro Malaquias, o Peixão.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas pelos agentes, que entraram em confronto com criminosos em um dos acessos à comunidade. Três deles foram baleados e socorridos pelos policiais militares.

O trio participava da escolta de dois presos que seguiriam para o presídio de Benfica, mas acabaram entrando por engano na localidade.

Após terem sido socorridos, os policiais penais foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Os presos que estavam sendo transportados não se feriram na ação.

Não há informação sobre o estado de saúde dos policiais penais mineiros. O caso foi registrado na 38ª DP (Penha Circular).

Segundo a Polícia Civil, os três agentes de Minas Gerais não ficaram feridos com gravidade. "A equipe busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança da região, e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", diz nota da corporação.

Em nota, a Seap lamentou o ocorrido e colocou agentes do Serviço de Operações Externas (SOE) para acompanhar o caso.

"A Seap-RJ lamenta profundamente a grave situação enfrentada pelos policiais penais da Seap-MG. Após contato telefônico entre os secretários das pastas, a Seap-RJ destacou membros do Serviço de Operações Externas (SOE) para acompanhar o desenrolar do caso e prestar toda a assistência necessária aos colegas", finalizou.