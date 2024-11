Drogas apreendidas com a mulher - Divulgação

Publicado 08/11/2024 08:04

Rio - Uma mulher foi presa, na noite desta quinta-feira (7), por tráfico de drogas na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Região Central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) abordaram a criminosa, que ficou aparentemente nervosa. Ela carregava uma bolsa pesada e, durante a revista da mala, os policiais encontraram as drogas.

Na bagagem, a mulher levava dois tabletes e quatro pacotes de pó branco, com destino à Minas Gerais. O entorpecente foi levado para a perícia.

O caso está registrado na 4ª DP (Praça da República).