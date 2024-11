Vazamento aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Clube Mauá - Reprodução/X

Publicado 07/11/2024 21:32 | Atualizado 07/11/2024 21:36

Rio - Um vazamento de gás forçou a interdição da Avenida Presidente Kennedy, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na tarde desta quinta-feira (8). O incidente foi causado por uma obra que acontecia na via, próximo ao Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte.

O trânsito na avenida teve de ser desviado para ruas próximas enquanto equipes da Naturgy, concessionária responsável pelo fornecimento de gás, realizavam o reparo na tubulação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de São Gonçalo foi acionada para o local às 16h30. De acordo com o comando do quartel de São Gonçalo, o trabalho encerrou às 18h12 sem o registro de vítimas.

Segundo comunicado da Naturgy, uma equipe de técnicos faz os reparos na tubulação e a rede segue sendo monitorada pelo Centro de Controle e Operações de Rede. A empresa informou também que não houve interrupção no fornecimento.

Ainda na nota, a Naturgy reforçou que conta com um cadastro da rede de gás e que esse material pode ser consultado pelas concessionárias e empresas em caso de obras em via pública.

"Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás. A Naturgy mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras, que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida", finaliza o comunicado.