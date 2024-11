Técnicos do Inea realizam fiscalização em Zona Portuária - Divulgação / Inea

Técnicos do Inea realizam fiscalização em Zona PortuáriaDivulgação / Inea

Publicado 07/11/2024 17:17 | Atualizado 07/11/2024 18:27

Rio - Equipes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) autuaram a PortosRio, nesta quarta-feira (6), por dragagem irregular na Baía de Guanabara, próximo ao Cais da Gamboa, na Região Portuária.

Segundo os órgãos, a empresa operava sem a devida documentação ambiental e foi alvo de fiscalização da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais.

Durante a ação, os técnicos flagraram funcionários da Dratec Engenharia, empresa contratada pela PortosRio, realizando descarte de resíduos sem qualquer análise, descumprindo legislação ambiental.

O representante da empresa foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde prestou depoimento e será autuado por crime ambiental, segundo o Inea.

Procurada pela reportagem de O DIA, a PortosRio informou que, até o momento, não foi notificada por qualquer órgão sobre autuação ou irregularidades relativas a operações de dragagem na Baía de Guanabara.

"As atividades conduzidas pela PortosRio e por empresas contratadas seguem procedimentos rigorosos de conformidade ambiental e estão sujeitas a inspeções regulares e autorizações pertinentes", comunicou a empresa.

"Sobre as alegadas irregularidades mencionadas, esclarecemos que a PortosRio preza pela transparência e pela cooperação com as autoridades competentes. Caso haja qualquer comunicado ou questionamento formal, a Companhia se compromete a apurar detalhadamente os fatos e adotar as medidas cabíveis para garantir o pleno cumprimento das normas ambientais", complementou.