Funcionários de escola são rendidos por criminosos armados na FreguesiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/11/2024 15:50 | Atualizado 07/11/2024 15:53

Rio - A Associação Educacional Garriga de Menezes, na Freguesia, Zona Oeste, foi novamente alvo de criminosos armados na tarde desta quarta-feira (6). Há duas semanas, o porteiro Damião de Carvalho, de 76 anos, foi morto a tiros durante assalto

Pelas câmeras de segurança, é possível ver os assaltantes rendendo dois homens na garagem da unidade de ensino. As vítimas ficam com mãos para o alto, enquanto os bandidos as revistam. Por fim, a dupla rouba um carro e foge do local.

Veja o vídeo

Segundo a Polícia Militar, assim que agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram informados sobre o ocorrido, estiveram no local e prestaram auxílio às vítimas. No entanto, acrescentou que não houve acionamento para a ocorrência. A unidade afirma que segue em parceria com a delegacia local para identificar e prender os criminosos.

No final de outubro, em roubo a dois carros na garagem, os bandidos atiraram contra um funcionário, que morreu. Procurada sobre as investigações, a Polícia Civil comunicou que segue com as investigações para encontrar os envolvidos na morte do funcionário e testemunhas estão sendo ouvidas.