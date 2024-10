Crime teria acontecido no estacionamento do Colégio Garriga de Menezes - Reprodução/Google Maps

Publicado 25/10/2024 12:40 | Atualizado 25/10/2024 13:45

Rio - O funcionário de uma escola particular foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (25), na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Damião de Carvalho, de 76 anos, foi baleado quando bandidos entraram no estacionamento da Associação Educacional Garriga de Menezes, na Rua Araguaia. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência de enconto de cadáver e localizaram o corpo da vítima. Os PMs preservaram o local para a perícia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a autoria e a motivação do crime. Nas redes sociais, moradores da região lamentaram a morte do funcionário, que foi descrito como uma pessoa boa e prestativa.

"O Damião era segurança da Rua Araguaia há pelo menos 40 anos, cara super do bem, prestativo e amigo de todos da rua", disse um comentário. "Perda irreparável. Sr. Damião pessoa boa que sempre estava a disposição para ajudar", lamentou uma pessoa. "Poxa que tristeza… Era uma pessoa boníssima! Realmente o RJ acabou!", desabafou outra. "Impossível suportar essa crueldade e covardia! Damião sempre tão atencioso e querido, desejo tudo de melhor a família e amigos", escreveu mais uma.

"Fiquei muito triste... conhecia 'seu' Damião desde que entrei na escola, e ver ele passar por isso é completamente chocante", continuam os comentários. "Muito triste! Ele fez parte da nossa história". "Que notícia triste! Uma pessoa de ótimo coração, que sempre tratou todos da escola muito bem, partir desse jeito terrível".

Ainda segundo a PM, o batalhão intensificou o patrulhamento na região da Freguesia e trabalha em conjunto com a Delegacia de Homicídios para identificar os criminosos responsáveis pelo homicídio. "Cabe ressaltar que foi implementada uma estratégia de patrulhamento com o emprego de policiais do Batalhão de Polícia de Choque e do batalhão de Jacarepaguá", informou a corporação.

Em uma publicação nas redes sociais, a instituição de ensino divulgou uma nota de pesar. "A Associação Educacional Garriga de Menezes, com profunda tristeza, comunica o falecimento do nosso querido colaborador, senhor Damião de Carvalho. Nas primeiras horas da manhã, ele foi vítima de uma tentativa de assalto no estacionamento da nossa escola. Pedimos a Deus que conforte os familiares, e a todos nós, neste momento tão difícil". Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento de Damião.