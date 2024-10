Agente da Seop aplica golpe de mata-leão em motorista de caminhão no Leblon - Reprodução/Redes sociais

Agente da Seop aplica golpe de mata-leão em motorista de caminhão no LeblonReprodução/Redes sociais

Publicado 25/10/2024 19:11 | Atualizado 25/10/2024 19:26

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) se envolveram em uma confusão com um motorista no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (25), por causa do reboque de um caminhão. Segundo o órgão, os agentes realizavam ação de ordenamento na Avenida Ataulfo de Paiva e identificaram que havia um caminhão sem documentação.

Ao tentar impedir o reboque do veículo, o homem foi contido por dois agentes da Seop, que deram voz de prisão para ele. O motorista reagiu e um dos agentes aplicou um mata-leão no condutor do caminhão. O homem, então, caiu na calçada aparentemente com falta de ar. A cena foi gravada por populares que passavam pelo local.

Veja o vídeo:

ORDEM PÚBLICA DO RIO ATUANDO NA ZONA SUL



AVENIDA ATAULFO DE PAIVA - LEBLON



LEBLON - ZONA SUL DO RIO pic.twitter.com/xSuH2qaj2p — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) October 25, 2024

Segundo a Seop, o motorista já havia desacatado a equipe, oferecendo uma quantia em dinheiro para liberar o veículo. "A equipe deu voz de prisão ao homem, mas mesmo assim houve resistência e um dos agentes tentou imobilizar o indivíduo, que seguiu incitando a população contra os agentes. Para evitar um conflito maior a equipe se retirou do local e registrou a ocorrência na 14ª DP, no Leblon", informou a pasta.

O homem não foi preso, mas vai responder por resistência, desacato e lesão corporal. Ainda segundo a Seop, na delegacia, os agentes foram informados que o motorista tinha uma passagem por homicídio em 2012.