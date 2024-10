Material apreendido com os bandidos - Divulgação

Publicado 25/10/2024 18:03

Rio - Uma operação realizada por agentes do 124º BPM (Saquarema) resultou na prisão de três bandidos que estavam escondidos em uma área de mata em Jardim Ipitangas, Saquarema, na Região dos Lagos. Com eles, foram apreendidos uma pistola 9mm com a numeração raspada e um revólver calibre 38.

Com a quadrilha, também foi encontrada uma mochila que continha 75 trouxinhas de maconha, oito porções de haxixe, 69 pedras de crack, 97 pinos de cocaína, além de dois pacotes de skank, dois rádios transmissores, munição e R$ 1.355 em espécie.

A operação começou após denúncias de um ataque ao comércio local. O material apreendido foi levado para a 124ª DP (Saquarema), e os bandidos permanecem presos.