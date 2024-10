Radiofrequência usado pela PM é localizado na casa de foragido, em Campo Grande - Divulgação

Radiofrequência usado pela PM é localizado na casa de foragido, em Campo GrandeDivulgação

Publicado 25/10/2024 21:31 | Atualizado 25/10/2024 22:14

Rio - Leonardo Carlos de Araújo Rosa foi preso, nesta sexta-feira (25), com um aparelho de radiofrequência usado pela Polícia Militar, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo os policiais da 17ª DP (São Cristóvão), responsáveis pela prisão, o equipamento, obtido ilegalmente pelo suspeito, estava ligado na frequência do 14º BPM (Bangu).

fotogaleria

Leonardo era considerado foragido da Justiça do Rio e foi preso enquanto treinava em uma academia em Inhoaíba. Ele não resistiu à prisão e levou os agentes até sua casa, onde foi encontrado o radiofrequência. Na residência, uma máscara e um bloqueador de sinal que deixa veículos roubados fora do alcance do rastreamento e dificulta a ação da polícia também foram apreendidos.

Contra Leonardo constavam quatro mandados de prisão em aberto por roubo e posse de arma ilegal. Ele foi conduzido à 17ª DP, onde prestou esclarecimentos, e já está à disposição da justiça.