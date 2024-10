Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 25/10/2024 18:45

Rio - Um suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, de apenas 11 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira (25), em Nova Friburgo, na Região Serrana. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 32 anos, tinha um pendrive com 400 mil itens, entre fotos e vídeos, de nudez e sexo explícito de adolescentes e de crianças.

A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo no Centro da cidade. O homem estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nesta quinta-feira (24), pelos crimes de estupro de vulnerável e por produção e armazenamento de fotografias e vídeos contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo criança, ambos na forma da Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, além do abuso da enteada, o suspeito armazenou fotos e vídeos do crime. A mãe da vítima, na época companheira do homem, comunicou o fato em agosto para a delegacia após encontrar um arquivo no notebook da família, no qual continha a imagem da sua filha nua, em uma pose sensual.

A partir desta suspeita, a mãe foi conversar com a criança, que relatou que o padrasto lhe colocava em posições sexuais e acariciava suas partes íntimas, tendo tal conduta se repetido por diversas vezes.

Durante a investigação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, entre eles um pen drive. Dentro do equipamento, os policiais encontraram fotos e vídeos da vítima nua, fazendo poses sensuais. Em um dos arquivos foi possível verificar o rosto do homem, comprovando ser ele quem produzia o material.



Além de fotos e vídeos da vítima, foram encontrados mais de 400 mil arquivos, que na sua maioria são de crianças e adolescentes em cenas de nudez e até de sexo explícito.



"O número acima indica que o acusado pode ser um dos maiores armazenadores de material relacionado a pedofilia do país, restando ainda pendentes a realização da perícia nos demais objetos eletrônicos apreendidos, dentre eles, um notebook, um telefone celular e 54 DVDs", disse a instituição.



O homem não ofereceu resistência à prisão.