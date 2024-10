Carlinhos de Jesus leva sua arte para a Colômbia - Divulgação / Caio Almeida

Carlinhos de Jesus leva sua arte para a Colômbia

Publicado 27/10/2024 00:00

Em novembro, Carlinhos de Jesus, ícone da dança de salão e referência do samba carioca, apresenta o espetáculo Aquarelas, que celebra a história da dança popular brasileira. O show ocorrerá no dia 7, às 19h, no Pátio Teatro em Medellín, e no dia 9, às 21h30, na Plaza Mayor, em Santa Fé de Antióquia, Colômbia. A obra destaca as raízes africanas do samba e outras danças populares do Brasil, como o jongo e o samba de gafieira, promete oferecer ao público colombiano uma experiência imersiva na cultura e na dança carioca.

Carlinhos de Jesus, conhecido nacional e internacionalmente, é uma referência na dança, tendo colaborado com grandes nomes da música popular brasileira e participado de diversas produções teatrais e televisivas. À frente da Cia de Dança Carlinhos de Jesus, ele se destaca por sua habilidade em unir tradição e inovação, mantendo vivo o legado cultural brasileiro.



O espetáculo Aquarelas foi selecionado no edital de chamada de apoio à internacionalização da cultura Ano Rio- Colômbia, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e reúne, além de Carlinhos, seis dançarinos que, juntos, exploram o desenvolvimento da dança popular no Rio de Janeiro. As coreografias exibem ritmos como o jongo, o chorinho e o samba no pé, destacando a influência africana na formação da cultura brasileira. A apresentação culmina em uma homenagem ao carnaval, com a icônica coreografia de Aquarela do Brasil, onde a bandeira brasileira é reverenciada por meio da simbologia do mestre-sala e da porta-bandeira, trazendo um pouco da magia do carnaval carioca para os palcos internacionais.



A Cia de Dança Carlinhos de Jesus é um grupo de dançarinos que representa com excelência a dança de salão brasileira. Além de serem especialistas em diversos ritmos, os membros da companhia também se dedicam a outras linguagens artísticas, como o teatro, o canto e a dança contemporânea, o que confere ao espetáculo uma qualidade técnica e expressiva ímpar.



Com Aquarelas, Carlinhos de Jesus não apenas exibe sua maestria, mas reafirma o poder da dança como veículo de expressão cultural e identidade. Para Carlinhos, levar e representar a cultura nacional através de sua dança é uma oportunidade memorável. "O espetáculo Aquarelas já esteve em vários locais no Brasil e no Exterior e ter a oportunidade de apresentar o espetáculo na Colômbia, berço de uma cultura tão rica e diversificada, é muito gratificante", revela Carlinhos.



Na direção geral, concepção e roteiro: Carlinhos de Jesus, como assistente de direção Rachel Vieira, direção executiva a cargo de Patricia Castro, a artística fica com Carol Vilanova e a de arte Dre Ferreira, Responsável pela identidade visua Muriel Hoelz Ioras. Coreografias de Carlinhos de Jesus e Fabio de Melo. No elenco Carlinhos de Jesus, Carol Vila Nova, Charles Fernandes, Lucas Caderusso Michelle Barreto, Nathalia Andrade e Rodrigo Nascimento e o som e luz são feitos por Wellington Machado.