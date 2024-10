Raul mostra que o espaço é seu - Divulgação

Publicado 27/10/2024 00:00

Cada vez mais os filhos de quatro patas fazem parte das famílias e ninguém quer deixar seus bichinhos em casa sozinhos enquanto faz compras. Esse é o caso da pesquisadora e influencer Lorenna Rosa, que além de ser mãe do golden retriever Raul Beleza, também é da Mai Bonita, da mesma raça. Neste ponto, o Outlet Premium Rio de Janeiro, inaugurado em 2015 às margens da Rodovia Washington Luís, em Duque Caxias, saiu na frente.

Em 2018, o Espaço Pet Raul Beleza foi criado graças a Lorenna Rosa, que sempre passeou no local com seus bichanos. "É legal falar sobre isso porque o Outlet comprou a nossa ideia lá atrás quando ninguém pensava nos pets. Se eu não me engano foi um dos primeiros shoppings a aceitar de fato cachorros. E aí a gente foi entendendo o que faltava, as necessidades de como melhorar esse atendimento", conta Lorenna que participou dos festejos de aniversário de nove anos do shopping, realizado em 22 de outubro, com direito a brigadeiros e o homem do mate e limão representando a carioquice.

Lorenna conta como aconteceu a criação de praça de alimentação para pets. "Eu vinha aqui, sentia fome, mas não comia porque não podia cachorros na área de alimentação. Começamos a conversar sobre isso e foi montada uma pracinha improvisada. A gente colocou umas mesas e aí eles vieram com a ideia de justamente a primeira praça pet, voltada para os tutores, justamente ter esse espaço com os cães, que é uma nova configuração familiar".

Depois destas conversas nasceu a praça de alimentação com o nome de Espaço Pet Raul Beleza (@raul_beleza) um lugar onde o dono pode lanchar acompanhado de seus bichinhos de estimação e eles podem fazer suas necessidades sem incomodar ninguém.

'Sou uma mãe babona'

"Cada vez mais eu vejo que as famílias vêm e ficam à vontade nas lojas e os comerciantes também. A conquista foi passo a passo", disse Lorenna, que tem orgulho de seus bichos e sempre os leva para passear no shopping. "O lugar é agradável, bonito, espaçoso, aberto, tem toda essa vibe que combina aí com os nossos bichinhos. Sou uma mãe babona, fico muito feliz com a oportunidade e brinco porque é uma vida dupla. Eu tenho a minha vida, trabalho. Começou como uma brincadeira falando que iria fazer um Instagram para os meus amigos verem o Raul crescer. E aí a gente foi construindo essa coisa de divulgar de onde pode ir, o que é legal fazer, como cuidar, você dá banho pós-praia, como é que é no outlet, se eles fizerem xixi, meu Deus, se fizer cocô... Já aconteceu? E aí a gente vai desmistificando essas questões", conta Lorenna, que exibe seus dois filhos no Instagram e está sempre com os dois.