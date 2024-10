Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio, amanhece com céu nublado neste domingo (27) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio, amanhece com céu nublado neste domingo (27)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/10/2024 08:14 | Atualizado 27/10/2024 09:51

Rio - A última semana de outubro começou com céu cinza e chuva fraca em diversos pontos da capital fluminense nas primeiras horas deste domingo (27). De acordo com o Sistema Alerta Rio, a tendência é que o tempo permaneça desta forma nos próximos dias.

A previsão para o domingo é de tempo fechado e chuvoso ao longo de todo o dia. Com ventos variando de fracos a moderados, as temperaturas vão apresentar queda em relação ao sábado (26), com máxima de 26ºC e mínima de 19ºC.

fotogaleria

O cenário deve se repetir na segunda-feira (28). Ventos úmidos vindos do oceano vão influenciar o tempo na cidade. Com isso, a previsão é de céu nublado com precipitações fracas a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre 16ºC e 26ºC.

Em função da atuação de instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera, na terça (29) e na quarta-feira (30) o tempo deve permanecer nublado, com previsão de chuva em ambos os dias. No entanto, a tendência é que a temperatura se mantenha estável, com mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Na quinta-feira (31), último dia do mês, o volume das precipitações pode aumentar, uma vez que a previsão aponta para chuva moderada ao longo do dia. Isso acontece devido à circulação de uma região de baixa pressão no oceano. Com ventos mais fortes em relação aos dias anteriores, as temperaturas devem variar entre 17ºC e 28ºC.