Bolas furtadas ficavam em um container trancado na praia do Flamengo - =

Bolas furtadas ficavam em um container trancado na praia do Flamengo=

Publicado 27/10/2024 17:47 | Atualizado 27/10/2024 17:49

Rio - O time Rio Futevôlei teve cerca de 40 bolas furtadas na madrugada deste sábado (26) na praia do Flamengo, na Zona Sul. Segundo os responsáveis pelo clube, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 8 mil.



Ao DIA, o atleta profissional e dono da Central de Treinamento (CT), Sérgio Leandro de Oliveira Júnior, conhecido como Juninho, explicou que o material ficava guardado em um container trancado com cadeado.



"Essa questão deve ter sido dada por alguém que estava ciente do nosso esquema de guardar material, e aí na madrugada de sexta para sábado arrombaram nosso container e levaram as bolas. Eles quebraram o cadeado", disse.