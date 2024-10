Damião de Carvalho trabalhava na escola há mais de 40 anos - Rede Social

Publicado 27/10/2024 15:51





Segundo a viúva, Creuza dos Santos de Carvalho, de 55 anos, o marido vivia para o trabalho. "Ele trabalhava há 44 anos no Garriga. Tinha se aposentado, mas nem pensava em parar. Falava para ele pegar uns dias com a diretora, dona Noêmia, para descansar, mas Damião não queria de jeito nenhum. Rio - O sepultamento de Damião de Carvalho, de 76 anos, segurança de uma escola particular morto a tiros na última sexta-feira (25) na Freguesia, Zona Oeste, reuniu familiares e amigos no Cemitério do Pechincha, na mesma região, na tarde deste domingo (27).Segundo a viúva, Creuza dos Santos de Carvalho, de 55 anos, o marido vivia para o trabalho. "Ele trabalhava há 44 anos no Garriga. Tinha se aposentado, mas nem pensava em parar. Falava para ele pegar uns dias com a diretora, dona Noêmia, para descansar, mas Damião não queria de jeito nenhum.

O velório iniciou por volta do 12h e o enterro começou às 16h. Muito querido na região, amigos lamentaram o caso e prestaram solidariedade à família. "Onde vamos parar com tanta violência no Rio de Janeiro? Onde o trabalhador está sendo vítima! Que Deus possa confortar os corações de toda a família”, disse uma amiga.



"Estamos todos arrasados! Sempre pronto para ajudar, guardião de todos nós, nada escapava de sua atenção, era uma lenda aqui na rua, respeitado por todos e temido pelos marginais. Nosso quarteirão sempre foi o mais seguro por sua presença. Ele fará muita falta. Morreu fazendo o que ele sempre se dedicou a fazer: Defender a escola", lamentou outra.



"Eu e minha família, lamentamos muito o ocorrido! Minhas duas filhas e eu, como ex- funcionária, fomos muito felizes nessa escola e sempre observamos a forma carinhosa e responsável de todos os apoiadores, com os alunos e funcionários, demonstrando a importância dada à ética, educação e respeito dessa instituição! Muito lamentável o ocorrido", comentou mais uma.

O idoso foi abordado por criminosos no estacionamento da Associação Educacional Garriga de Menezes, onde trabalhava. Na ocasião, o crime foi gravado por imagens de câmeras de segurança, que flagraram o momento em que o carro da quadrilha entra no estabelecimento por volta das 5h40.

Em seguida, três criminosos aparecem saindo do veículo e um deles indo atrás de Damião, enquanto os outros dois correm na direção oposta. Cerca de 30 segundos depois, o grupo fugiu do estacionamento.

Vídeo mostra bandidos abordando o segurança Damião de Carvalho no estacionamento da Associação Educacional Garriga de Menezes, na Freguesia.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/j9Cxk38MZJ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2024

A Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver e localizaram o corpo da vítima. Os PMs preservaram o local para a perícia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a autoria e a motivação do crime.