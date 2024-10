Suspeito foi atropelado após roubar um celular na Av. Brasil - Reprodução

Suspeito foi atropelado após roubar um celular na Av. BrasilReprodução

Publicado 28/10/2024 08:00 | Atualizado 28/10/2024 10:22

Rio - Um suspeito foi atropelado, na manhã desta segunda-feira (28), enquanto atravessava a pista central da Av. Brasil, na altura do Canal do Cunha, em Benfica, na Zona Norte. De acordo com a polícia, o homem havia acabado de roubar um celular e tentava fugir quando foi atingido por um ônibus que estava na calha do BRT Transbrasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados às 7h45 para a ocorrência próximo ao hotel Stop Time. A corporação informou que ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do homem.

Por conta do acidente, a calha do BRT ficou interditada na altura do Canal do Cunha, no sentido Centro. O Centro de Operações Rio disse precisou ser feito desvio operacional no trecho.