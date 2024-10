Moradores podem ficar com as torneiras secas na Zona Norte - Reprodução

Publicado 28/10/2024 09:15

Rio - Uma manutenção na elevatória do Maracanã interrompeu o abastecimento de água em alguns bairros da Zona Norte do Rio desde a manhã do último sábado. Moradores terão o fornecimento normalizado em até três dias a partir desta segunda-feira (28).

As regiões afetadas são Maracanã, Andaraí, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Francisco Xavier, Tijuca, Vila Isabel e nas comunidades do Complexo do Turano e Morro do Salgueiro.

De acordo com a Águas do Rio, o abastecimento será retomado de forma gradativa após o término da manutenção, que está prevista para a manhã desta segunda. Inicialmente, a previsão para o fim do reparo era a noite de sábado.

A companhia ainda orientou os moradores das regiões afetadas para adiarem atividades que envolvam alto consumo de água.

Na última semana, a concessionária realizou obras de melhorias na rede de abastecimento da Capital e Baixada Fluminense, que também causaram uma outra interrupção na distribuição de água.

Ainda segundo a empresa, por conta da complexidade dos serviços, o prazo de finalização também foi estendido para a última quarta (23). Após o período, foram necessários três dias para a retomada do abastecimento.

Dias antes, a Cedae precisou reduzir a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu por conta da qualidade da água devido às fortes chuvas, o que atingiu o abastecimento no Centro e Zonas Sul e Norte do Rio.