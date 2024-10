Familiares e amigos estiveram na missa que aconteceu no Cristo Redentor na noite deste domingo (27) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/10/2024 08:47 | Atualizado 28/10/2024 09:06

Rio - A família de Marielle Franco realizou, na noite deste domingo (27) uma missa no Cristo Redentor, em homenagem à vereadora e o motorista Anderson Gomes. A celebração faz parte de uma série de eventos promovidos pelo Instituto Marielle Franco, que busca chamar a atenção da opinião pública e exigir respostas da justiça, após mais de seis anos do assassinato.



"Uma noite especial por Marielle e Anderson. Hoje [domingo], participamos da missa no Cristo Redentor, celebrada pelo Padre Ramon Nascimento, em homenagem a Marielle e Anderson. A três dias do júri de Mari e Anderson, família e amigos se reuniram nesse momento único que reforça nossa luta por justiça", diz uma postagem nas redes sociais do Instituto Marielle Franco.

A cerimônia ocorre a três dias do julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, acusados de participação no crime. Na quarta-feira (30), eles irão a júri popular no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A família e amigos de Marielle e Anderson estão organizando uma manifestação às 7h no local.

A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram executados na noite de 14 de março de 2018, no Centro do Rio, após a vereadora deixar um debate na Lapa. A assessora Fernanda Chaves, que estava no veículo, sobreviveu.

Em 2019, a polícia prendeu Ronnie Lessa, autor dos disparos, e Élcio de Queiroz, que dirigia o carro. Em delação premiada, Lessa apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes, além da participação do delegado Rivaldo Barbosa. Os três foram presos em março deste ano e negam envolvimento no crime. O processo que envolve os supostos mandantes está no Supremo Tribunal Federal.