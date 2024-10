Guardas municipais são afastados após agressão a torcedores do Botafogo no Engenhão - Reprodução/Redes sociais

Guardas municipais são afastados após agressão a torcedores do Botafogo no EngenhãoReprodução/Redes sociais

Publicado 28/10/2024 19:52 | Atualizado 28/10/2024 21:23

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) afastou mais um agente envolvido nas agressões contra torcedores do Botafogo nas proximidades do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte. A série de brutalidade contra os torcedores aconteceu na noite da quarta-feira passada (23) e foi flagrada por câmeras de segurança. Outro guarda foi afastado da corporação pelo mesmo motivo.

O guarda foi afastado no mesmo que o primeiro, mas a informação só foi confirmada pela GM-Rio nesta segunda-feira (28).

George Soares, de 45 anos, um dos torcedores agredidos que desmaiou no meio da rua, segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele tem um coágulo na cabeça, mas, segundo a direção da unidade, o estado de saúde é estável. O Botafogo enviou representantes ao local para dar apoio aos familiares e acompanhar o caso de perto.

Nas imagens é possível ver pelo menos seis guardas presentes agredindo os alvinegros com cassetetes e tapas.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança flagram agressão de guardas municipais contra torcedores do Botafogo na saída do Engenhão, na Zona Norte do Rio. Um torcedor chegou a desmaiar durante a ação.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/e09J6S44EE — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2024

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, classificou o comportamento dos guardas municipais envolvidos nas agressões contra botafoguenses como "totalmente desproporcionais" . Na declaração, Paes garantiu que após as investigações na Corregedoria da Guarda Municipal, todos os agentes envolvidos serão desligados de suas funções.

"Se confirmando tudo aquilo que parece óbvio nos vídeos, serão desligados das suas funções. Essas coisas não passam impunes na prefeitura do Rio, mas nós temos que respeitar o processo legal", disse.

O que diz a GM-Rio

A Guarda Municipal alega que houve um conflito entre torcedores do Botafogo e equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) na dispersão do jogo entre Botafogo e Peñarol, na noite de quarta-feira (23), e que afastou preventivamente o agente das ações nas ruas e vai apurar e adotar as providências necessárias.

"Diversos objetos, como pedras, garrafas e lixeiras públicas, foram arremessados contra os agentes, que atuaram para dispersar o tumulto com equipamentos não letais. A Corregedoria da Guarda Municipal afastou preventivamente os agentes das ações nas ruas e vai apurar e adotar as providências necessárias", disse em nota.

Botafogo pede rigor nas apurações

O Botafogo cobrou explicações da Guarda Municipal pelas agressões e truculência com seus torcedores, incluindo mulheres e idosos, na última quarta (23). O clube exigiu que os agentes envolvidos "sejam punidos com o rigor da lei e afastados permanentemente de todos os eventos desportivos que envolvam o clube".