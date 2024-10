Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/10/2024 21:13 | Atualizado 28/10/2024 22:35

Michele Ferrão, de 45 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na tarde desta segunda-feira (28), em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h20 para a Estrada Rio Pequeno, número 534. A vítima já foi encontrada morta.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio. Não há informações sobre quem cometeu o crime e qual seria a motivação.

