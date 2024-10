Celulares, perfumes e relógio furtados foram apreendidos com o criminoso - Reprodução / @pmerj

Rio - Um chileno foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (28), com diversos produtos furtados na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, região central da cidade. O suspeito desembarcou de um ônibus vindo de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem chamou a atenção de agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) que realizavam patrulhamento. Ao ser abordado, os militares encontram com ele 11 celulares, nove perfumes e um relógio.

Em depoimento aos policiais, o chileno confessou que os itens em sua bagagem eram roubados. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. O suspeito deve responder por receptação de produtos roubados.