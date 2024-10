Selma Muniz Santos, de 76 anos, e o marido, Antonio Sidinei Rocha, de 69 anos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/10/2024 17:17 | Atualizado 28/10/2024 19:27

Rio - O casal de idosos assassinados dentro de casa foi sepultado na tarde desta segunda-feira (28), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte. Ambos foram encontrados mortos por familiares no domingo (27), no bairro da Portuguesa , também na Ilha.

Casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Portuguesa, Ilha do Governador Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

A despedida foi marcada pela presença de amigos e familiares, que prestaram as o últimas homenagens a Selma Muniz Santos, de 76 anos, e o marido, Antonio Sidinei Rocha, de 69 anos. Os corpos das vítimas foram encontrados amarrados e com vários ferimentos. A principal linha de investigação, até o momento, é latrocínio, roubo seguido de morte . Familiares das vítimas deram falta de pertences do casal após o crime.

A idosa era professora aposentada e deu aulas no Colégio Estadual Leonel Azevedo. Por meio das redes sociais, ex-alunos lamentaram o caso. "Estou em choque! Minha querida e eterna professor", comentou uma conhecida. "Casal maravilhoso, pessoas do bem, que a polícia encontre logo quem fez essa crueldade", disse outra.

A instituição de ensino também prestou uma homenagem a vítima: "Mesmo após a aposentadoria, jamais foi esquecida por nós, seus colegas, alunos e amigos. Sua presença sempre iluminou os corredores da nossa escola, deixando uma marca indelével na vida de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Seus gestos gentis, o sorriso acolhedor e a paciência infinita foram presentes que ela nos deu todos os dias, lembranças que guardaremos para sempre em nossos corações. Sua memória viverá em cada canto do Colégio Leonel Azevedo, inspirando gerações a seguir o caminho da dedicação e da bondade".

"Pq Deus isso foi acontecer com a minha família? Logo os dois de uma vez. Que Deus possa confortar nossos corações!! Serão sempre lembrados, pelo resto das nossas vidas! Amo vocês, tio e tia, para sempre. A justiça de Deus vai ser feita", escreveu um sobrinho do casal.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência, inicialmente, de lesão corporal. Chegando à Rua Amanda Guimarães, os PMs localizaram duas pessoas mortas dentro de uma casa e haviam testemunhas no local.

Uma delas informou que encontrou as vítimas amarradas. Segundo relatos nas redes sociais, o corpo de Selma estava na cama de um dos quartos, com vários ferimentos, enquanto o de Antonio Sidinei em outro cômodo, ferido na cabeça.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e os agentes estão em busca de informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.