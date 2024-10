Casal de idosos foi encontrado morto dentro da residência, no bairro Portuguesa - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/10/2024 16:22 | Atualizado 28/10/2024 16:22

Rio - A Polícia Civil investiga se o casal de idosos assassinado na Ilha do Governador, Zona Norte, no domingo (27), foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. As vítimas, Selma Muniz Santos, de 76 anos, e seu marido, Antonio Sidinei Rocha, de 69 anos, foram encontradas com sinais de violência e amarradas dentro de sua residência.

Segundo familiares, que encontraram os corpos, pertences pessoais foram levados da casa após o crime. Equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para uma ocorrência, inicialmente, de lesão corporal. Chegando à Rua Amanda Guimarães, os PMs localizaram duas pessoas mortas dentro de uma casa e haviam testemunhas no local.

Selma Muniz Santos, de 76 anos, e o marido, Antonio Sidinei Rocha, de 69 anos Reprodução / Redes Sociais

Uma delas informou que encontrou as vítimas amarradas. Segundo relatos nas redes sociais, o corpo de Selma estava na cama de um dos quartos, com vários ferimentos, enquanto o de Antonio Sidinei em outro cômodo, ferido na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e os agentes estão em busca de informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.