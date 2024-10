Bandidos abandonaram carro roubado para fugir de cerco da PM - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 28/10/2024 08:21

Rio - Policiais militares trocaram tiros com criminosos, na noite de domingo (27), durante uma tentativa de assalto, na Avenida Brasil. O caso aconteceu quando os bandidos pretendiam roubar uma motocicleta, na pista lateral, sentido Centro, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte. Apesar do tiroteio, não houve presos ou feridos na ação.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) realizavam um patrulhamento na região, quando perceberam os bandidos assaltando uma motocicleta. No momento em que viram os PMs, os criminosos atiraram e houve confronto. Os agentes realizaram um cerco e, na fuga, os crimnosos bateram em um muro e fugiram, deixando o carro em que estavam. O veículo havia sido registrado como roubado na 52ª DP (Nova Iguaçu). A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina).