Após ser baleado, suspeito foi atendido na UPA de Botafogo - Arquivo / Agência O Dia

Após ser baleado, suspeito foi atendido na UPA de BotafogoArquivo / Agência O Dia

Publicado 27/10/2024 16:13

Rio - Dois irmãos gêmeos, de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar depois de cometerem uma série de roubos na Zona Sul, na noite desta sexta-feira (25). Na ação, um dos suspeitos acabou baleado após brigar com um agente.

Militares do 2º BPM (Botafogo) receberam denúncias que os irmãos estavam cometendo roubos na Rua Fernando Ferrari, em Botafogo, em frente à Universidade Santa Úrsula. Quando a equipe chegou no local, ambos fugiram em direção à praia do bairro.

De acordo com a PM, Pedro Daniel Alves Barbosa entrou de baixo de um ônibus para se esconder. Contudo, um policial conseguiu tirá-lo do esconderijo e ambos começaram a lutar. A corporação afirmou que o jovem tentou tirar a arma do agente, que disparou e atingiu a cintura do suspeito. A bala ficou alojada no ombro direito de Pedro.

Ainda segundo a PM, o jovem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, onde passou por atendimento. Contra Pedro havia um mandado de busca e apreensão.

Simultaneamente, agentes do 23º BPM (Leblon), prenderam seu irmão gêmeo, identificado como Marcelo, por cometer diversos assaltos na região. Informações preliminares apontam que a dupla tem 13 anotações criminais somadas.