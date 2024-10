Ataque aconteceu no Bar Miti Miti, na Avenida Sete de Maio, em Rio Bonito - Reprodução

Publicado 27/10/2024 18:28

Rio - A Polícia Civil busca imagens que tenham registrado o ataque a um bar de Rio Bonito, cidade da Região Metropolitana, que causou a morte de um homem e deixou outras cinco pessoas feridas , para identificar os autores do crime. O artista plástico Aliomar Guimarães Leite, de 73 anos, segue internado neste domingo (27) depois de ser baleado.

A investigação está em andamento na 119ª DP (Rio Bonito). De acordo com a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências são realizadas para encontrar os suspeitos e esclarecer a motivação.

O ataque ao estabelecimento, realizado na madrugada deste sábado (26), causou a morte de Jonathan Silva Cardoso, o Joaninha, de 31 anos, que estava em uma mesa do lado de fora do bar. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a ação de três criminosos e o corre-corre provocado pelos disparos. Assista:

No registro, é possível ouvir os tiros e ver o momento em que dois suspeitos saem de um carro, ambos armados com fuzis e correm na direção do estabelecimento. Os criminosos parecem sair para confirmar a morte de Jonathan.

A imagem mostram os bandidos se aproximando do local, onde pessoas ainda tentam se esconder e se proteger. Algumas chegam a gritar, pedindo que os criminosos interrompam a ação: "Para, para, para". A dupla de suspeitos volta para a caminhonete. Na fuga, ainda é possível ouvir um último disparo.

Jonathan respondia um processo por acusação de participar de uma milícia de Itaboraí, também na Região Metropolitana, que extorquia moradores e estava envolvida em homicídios. Além disso, ele tinha anotação por receptação.

Artista plástico ferido

O idoso Aliomar Guimarães Leite, conhecido como Baianinho, de 73 anos, foi atingido por um dos disparos. Em uma gravação, o artista plástico aparece sendo carregado por outras pessoas para ser levado a uma unidade de saúde.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional Darcy Vargas, ainda em Rio Bonito. Ele chegou em estado grave e passou por cirurgia. Na noite deste sábado (26), a família de Aliomar revelou que o homem precisou ficar sedado para melhorar sua recuperação após o procedimento.

""Foi uma fatalidade. Ele continua no hospital, internado, sedado, mas estável. Queria contar com orações para que ele possa voltar para casa e passar logo essa turbulência que ele está passando no momento", disse Aliomar Guimarães, vereador eleito no município e filho do artista plástico.

Além do idoso, outras quatro pessoas ficaram feridas, foram levadas para o mesmo hospital, mas já tiveram alta.