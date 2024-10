Aliomar Guimarães, de 73 anos, foi baleado em um ataque a um bar de Rio Bonito - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/10/2024 20:19

Rio - O artista plástico Aliomar Guimarães Leite, o Baianinho, de 73 anos, baleado durante um ataque a um bar de Rio Bonito, na Região Metropolitana, segue sedado e internado no Hospital Regional Darcy Vargas, na mesma cidade, na noite deste sábado (26), após passar por uma cirurgia. O crime causou a morte de um homem e deixou outras quatro pessoas feridas.

O idoso é pai do vereador eleito no município Aliomar Guimarães. Nas redes sociais, o político informou sobre o quadro de saúde da vítima e pediu orações para sua recuperação. De acordo com a família, a pressão e o batimento do artista plástico estão bons e a sedação acontece para uma melhor recuperação.

"Foi uma fatalidade. Ele continua no hospital, internado, sedado, mas estável. Queria contar com orações para que ele possa voltar para casa e passar logo essa turbulência que ele está passando no momento", disse.

Baianinho foi baleado na madrugada deste sábado (26) no estabelecimento Miti Miti, que fica na esquina da Avenida Sete de Maio com a Rua Oswaldo Cruz. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Darcy Vargas, onde deu entrada em estado grave e já passou por cirurgia.

O ataque ao bar causou a morte de Jonathan Silva Cardoso, o Joaninha, de 31 anos, que estava em uma mesa do lado de fora do estabelecimento. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a ação de três criminosos e o corre-corre provocado pelos disparos. Assista:

No registro, é possível ouvir os tiros e ver o momento em que dois suspeitos saem de um carro, ambos armados com fuzis e correm na direção do estabelecimento. Os criminosos parecem sair para confirmar a morte de Jonathan.

A imagem mostram os bandidos se aproximando do local, onde pessoas ainda tentam se esconder e se proteger. Algumas chegam a gritar, pedindo que os criminosos interrompam a ação: "Para, para, para". A dupla de suspeitos volta para a caminhonete. Na fuga, ainda é possível ouvir um último disparo.

Além de Aliomar, outras quatro pessoas ficaram feridas. O grupo também foi socorrido, levado para a mesma unidade do idoso e já recebeu alta.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 119ª DP (Rio Bonito) investiga o ataque que provocou a morte e as demais vítimas feridas. "Os agentes realizam diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".

Processos

Conforme consta no sistema de consulta processual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Jonathan Cardoso foi preso em 2019 por acusação de participar de uma milícia de Itaboraí, cidade da Região Metropolitana, voltada à prática de extorsão e até de homicídios.

Segundo o processo, o qual Joaninha era réu, a organização criminosa facilitava a ocupação territorial, cobrava taxas por segurança e pela exploração de serviços públicos. Durante as investigações da época, foram encontrados dois cemitérios clandestinos onde ossadas foram localizadas. Réus colaboradores apontaram que os corpos pertenciam a vítimas da organização.

Jonathan também teve um um mandado de prisão cumprido em 2022 pelo crime de receptação. Ele cumpria pena em regime semiaberto desde março deste ano.