João Rebello tinha 45 anosReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 15:31 | Atualizado 26/10/2024 15:39

O enterro do ex-ator mirim da Globo João Rebello, morto a tiros em Porto Seguro , extremo Sul da Bahia , será neste domingo (27), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na capela 2. O velório acontecerá às 10h, e o sepultamento está marcado para as 13h. As informações foram divulgadas pela irmã do artista, Maria Carol Rebello, através das redes sociais.