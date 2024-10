João Rebello nasceu em 25 de abril de 1979 - Reprodução / TV Globo e Instagram

João Rebello nasceu em 25 de abril de 1979Reprodução / TV Globo e Instagram

Publicado 25/10/2024 07:29 | Atualizado 25/10/2024 09:19

O ex-ator mirim da TV Globo João Rebello foi morto aos 45 anos na noite desta quinta-feira (24) na Praça da Independência, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, extremo Sul da Bahia. De acordo com testemunhas, a vítima, que integrou os elencos de "Bebê a Bordo" (1989) e "Vamp" (1991), estava em um veículo ao lado de sua propriedade, quando dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram à queima-roupa.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do estado. A 1ª Delegacia Territorial (Porto Seguro) investiga a autoria e motivação do assassinato.

Rebello, que nasceu em 25 de abril de 1979, também atuou em "Cambalacho" (1986), "Deus nos Acuda" (1992) e "Zazá" (1997). Ele era sobrinho do célebre diretor Jorge Fernando (1955-2019), que comandou produções como "Guerra dos Sexos (1983)", "A Próxima Vítima (1995)" e "Caras & Bocas (2009)".

Depois da atuação, João seguiu a carreira de produtor musical e artista audiovisual. Ele utilizava o apelido "DJ Vunje" e compartilhava vídeos de apresentações e clipes que editava para diferentes projetos.

Famosos expressaram luto nas redes sociais. "Meus sentimentos", escreveu o ator Dado Dolabella. "Devastada com essa notícia... Que Nossa Senhora os ampare com seu Manto de Luz", afirmou a diretora e ex-paquita Ana Paula Guimarães. "Sem palavras", escreveu a atriz Carla Daniel.

Fãs e conhecidos do ex-ator também lamentaram a morte. "Muita força para os familiares e amigos! Deus possa confortar o coração de todos", comentou uma mulher. "Ícone da nossa infância", digitou um internauta.