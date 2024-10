Concessionária que administra o aeroporto de Congonhas afirmou que ele opera normalmente para pousos e decolagens - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 25/10/2024 19:27 | Atualizado 25/10/2024 19:28

Um dia após mais uma chuva que causou transtornos em São Paulo, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, teve 25 voos cancelados nesta sexta-feira, 25, segundo registrava às 17h15 o site da concessionária que administra o aeroporto. Eram 14 voos da Gol Linhas Aéreas e 11 da Latam, sendo 15 deles até as 16h30 e 10 a partir desse horário.

Em nota, a Latam informou que "seus voos de/para São Paulo/Congonhas e de/para São Paulo/Guarulhos desta sexta-feira foram cancelados ou atrasados devido às fortes chuvas na capital paulista, fato totalmente alheio ao seu controle".

Não houve registro de chuva durante a tarde na região do aeroporto, mas cancelamentos e desvios de rota causaram aglomeração em Congonhas. O farmacêutico clínico Paulo Zanfolim Garcia, de 28 anos, passou quase 24 horas entre dois aeroportos devido a cancelamentos de voos da Latam.

Ele partiria de São José do Rio Preto às 20h de quinta-feira, faria conexão no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e desembarcaria em Curitiba no início desta sexta-feira. Mas o voo inicial foi cancelado - ele conta que ficou sabendo porque consultou um aplicativo, mas só foi avisado oficialmente, no aeroporto onde esperava o voo, às 23h20.

"A empresa (Latam) orientou a pegar um voo da Azul que partiu de Rio Preto às 5h20 até Campinas, e de lá seria levado de táxi até Congonhas. Quando cheguei a Campinas, tive enorme dificuldade para localizar alguém da Latam, mas, enfim, consegui resolver e cheguei em Congonhas às 8h", relata Garcia. "Aqui, primeiro eu embarcaria para Curitiba às 9h20, depois às 10h40, às 14h e finalmente às 16h55. Quando esse voo também foi cancelado, desisti de viajar, então pedi pra voltar pra Rio Preto. Iria embarcar às 16h35, mas acabo de ser avisado que foi cancelado também", lamentou o farmacêutico.

Garcia viajaria a trabalho, com outros dois colegas, para uma visita técnica em Curitiba na manhã desta sexta-feira. Devido aos cancelamentos, o compromisso profissional terá de ser remarcado.

A jornalista Ana Marsiglia, de 28 anos, partiria de Congonhas para Salvador, pela Gol, às 6h de hoje. Dois dias antes da viagem, a empresa remarcou para as 7h, e nesta sexta-feira houve atraso de uma hora e o voo partiu às 8h. "Estava um pouco caótico (o aeroporto)", afirmou.

A concessionária que administra o aeroporto de Congonhas afirmou em nota divulgada na tarde desta sexta-feira que ele "opera normalmente para pousos e decolagens" e que "por ajustes de malha aérea das companhias, houve 15 decolagens canceladas até as 16h30".

A Latam orienta os passageiros a consultarem o status de seu voo na seção ‘Minhas Viagens’, em latam.com, antes de se dirigirem aos aeroportos. "A Latam lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", conclui a empresa, na nota.