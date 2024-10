Michelle Bolsonaro também acha necessário ter uma mulher com olhar feminino de ajudar no social - Reprodução

Michelle Bolsonaro também acha necessário ter uma mulher com olhar feminino de ajudar no socialReprodução

Publicado 25/10/2024 21:35

São Paulo - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) discursou anteontem durante evento de campanha do candidato à prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL). Michelle disse que, no poder público, é necessário ter "um maridão, machão, administrador e a mulher com esse olhar feminino de ajudar no social". A declaração foi dada quando a presidente do PL Mulher se dirigia às esposas do candidato e de seu vice. Procurada por meio do PL Mulher, Michelle não havia se manifestado.

A senadora Damares Alves (PL) também estava presente no ato da campanha de Rodrigues. No início de sua fala, Michelle cumprimentou os homens presentes e fez referência a uma declaração polêmica feita por Damares quando era ministra no governo Bolsonaro. "Menino veste azul e menina veste rosa", repetiu a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).