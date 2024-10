Maria Rebello e João - Reprodução do Instagram

Maria Rebello e JoãoReprodução do Instagram

Publicado 25/10/2024 09:51

Rio - Maria Rebello desabafou sobre a morte do filho, João Rebello, de 45 anos, em uma publicação feita no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (25). A produtora artística disse que o herdeiro, vítima de um ataque a tiros na Praça da Independência, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, extremo Sul da Bahia, foi morto por engano. Ela ainda revelou que não conseguia dormir e falou sobre o luto.