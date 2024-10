Os aulões irão abranger as disciplinas de Matemática, Biologia, Linguagens, Ciências Humanas e Redação - Divulgação / Polo Educacional Sesc

Publicado 25/10/2024 08:21 | Atualizado 25/10/2024 08:44

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, o Polo Educacional Sesc realiza mais uma edição do "Esquenta Enem", projeto voltado aos alunos da 3ª série, que promove uma revisão dos principais conteúdos cobrados na prova. Como forma de colaborar com quem está se preparando para o exame, parte das aulas terá transmissão aberta ao vivo pelo canal do YouTube do Polo.

As aulas acontecem entre os dias 26 de outubro e 5 de novembro, abrangendo disciplinas como Matemática, Biologia, Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O calendário completo está disponível na página de Instagram da instituição.

Para assistir aos aulões preparatórios, basta acessar o canal

O Enem acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o país. A Escola Sesc de Ensino Médio fica em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.