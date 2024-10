Vereador reeleito do PL xinga e ameaça candidato petista em Fortaleza: 'Prepara teu caixão' - Reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 22:09

O vereador reeleito de Fortaleza (CE) Inspetor Alberto (PL) xingou o candidato a prefeito do PT, Evandro Leitão, nesta quarta-feira, 23. Em vídeo publicado em rede social, o parlamentar diz para o petista "preparar o caixão". O caso é tratado como ameaça pela polícia. Leitão disputa o segundo turno das eleições contra André Fernandes (PL).

"Leitão, f... Tu vai pra churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo", disse Alberto, enquanto era filmado. A gravação foi publicada nos stories (publicação que some em 24 horas) do perfil do vereador no Instagram e não está mais disponível. Porém, a campanha de Leitão publicou o trecho em seu perfil.

Ao Estadão, o parlamentar disse que se confundiu com as palavras e, em vez de "caixão", deveria ter dito "carvão".

O candidato do PT registrou boletim de ocorrência. O caso está sendo apurado pelo 2º Distrito Policial (DP). Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil investiga o caso como crime de ameaça.

Em vídeo publicado também no Instagram, Evandro Leitão afirmou que o vereador é representante "do ódio e da violência do bolsonarismo".

"Inspetor Alberto, Carla Zambelli, Roberto Jefferson, todos são representantes do ódio e da violência do bolsonarismo. Bolsonarismo é violência, é ódio. Bolsonarismo mata. Fortaleza não pode ser destruída pelo bolsonarismo", disse o candidato.

Em diversas outras publicações, o vereador faz ofensas a Leitão. "Você não vale a bosta tirada do c... de um porco" e "Bacurim, Leitão que vai para panela dia 27" são exemplos de posts contra o candidato a prefeito do PT. Ele foi reeleito para a Câmara Municipal com 7.913 votos.

Inspetor Alberto foi condenado, em 2021, a pagar R$ 5 mil por atirar com uma pistola contra uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No episódio em 2019, ele divulgou um vídeo nas redes sociais efetuando os disparos. "Para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Babau. Sai toda a raiva", disse na publicação.