Caixas de cigarros roubados foram encontradas no interior de uma van - Reprodução / @pmerj

Caixas de cigarros roubados foram encontradas no interior de uma vanReprodução / @pmerj

Publicado 26/10/2024 16:45

Rio - Um homem foi preso em flagrante por roubar uma carga de cigarros avaliada em mais de R$ 82.000 em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (26). Ao todo, 10.815 maços foram recuperados pela Polícia Militar. A identificação do detido não foi divulgada.

De acordo com a corporação, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram alertados sobre um roubo de carga e conseguiram interceptar uma van na Avenida Lagoa Formosa. Durante a fiscalização, diversas caixas com o material foram encontradas no veículo.

Ele foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde permaneceu preso.