Torcedores do Peñarol são detidos após confusão no RecreioRenan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/10/2024 18:39

Rio - Após os episódios de violência na cidade do Rio durante a semana, a Polícia Militar anunciou, neste sábado (26), mudança no comando de 11 batalhões. Além disso, o quadro da Diretoria-Geral de Pessoal (DGP) também sofreu alterações.

Na última quarta-feira (23), torcedores do Peñarol se envolveram em uma confusão generalizada na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, motos foram incendiadas e mais de 250 pessoas detidas.