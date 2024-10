Durante a madrugada foram feitas as obras - Divulgação / Rogerio Santana

Rio - A operação de remoção e instalação de equipamentos que serão usados durante as obras da nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, foi realizada na madrugada deste domingo (27). Cerca de 20 operários participaram da ação, que contou com quatro caminhões, um deles um guindaste com capacidade para 120 toneladas.

Entre as estruturas içadas estão cerca de 150 metros de novas tubulações, de quatro a seis polegadas, compradas pelo Governo do Estado para instalação do sistema de ar refrigerado do museu. Um gerador, danificado pela ação do tempo, foi retirado para ser recuperado e doado para outros equipamentos públicos do estado. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, acompanhou a operação e afirmou que será possível aproveitar parte do maquinário.

"Vamos conseguir aproveitar esse equipamento, que estava no MIS desde 2013, em outros prédios públicos. O museu receberá um gerador mais moderno com capacidade para atender todos os oito andares e contará também com um sistema de iluminação de emergência, que poderá ser acionado caso haja qualquer falha no gerador", disse.



As obras do MIS incluem a conclusão de projetos de acústica, iluminação, redes hidráulica e elétrica, sistema de ar-condicionado, pressurização de escadas, sistema de incêndio e paisagismo. Os trabalhos são realizados pelo consórcio Copacabana, que venceu a licitação realizada em agosto, no valor de R$ 68,8 milhões. As equipes estão finalizando os serviços de limpeza nos oito andares do prédio. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em 10 meses.