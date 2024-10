Crime aconteceu na Avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/10/2024 17:02 | Atualizado 27/10/2024 17:07

Rio - Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros, na manhã deste domingo (27), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A Polícia Militar prendeu o suspeito próximo do local do assassinato.

O caso aconteceu na Avenida Gilka Machado, por volta das 9h. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra João Pedro Gomes da Silva caído em frente a um estabelecimento já sem vida — o corpo tem marcas de sangue.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram ao local e encontraram João já morto. A área foi isolada para realização de perícia. A corporação ainda destacou que o suspeito de tê-lo matado foi detido pelos policiais na região.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a motivação do crime.

Anotações criminais

Conforme consta no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), João foi preso em flagrante em novembro de 2022 por tráfico de drogas. Ele virou réu pelo crime em março de 2023, quando foi liberado da prisão e passou a responder o processo cumprindo medidas cautelares.

Já em junho de 2023, ele virou réu novamente em outro processo por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. No entanto, a ação penal foi suspensa em abril deste ano, pois ele não foi encontrado e nem apresentou resposta à acusação.

Além dos crimes, ele também tinha anotação por furto qualificado e receptação.