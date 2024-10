Criminosos entram em confronto e usam balas traçantes na comunidade Sertão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/10/2024 10:18

Rio - Um intenso tiroteio entre criminosos assustou moradores da comunidade do Sertão, que fica entre o Anil e Rio das Pedras, durante a madrugada deste domingo (27), em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram atingidas ao chegarem em casa, na Estrada dos Três Rios.

De acordo com vizinhos, as vítimas seriam mãe, que teria sido atingida na perna, e filho, que teria sofrido um ferimento de raspão na cabeça. Ambos, que não tiveram as identidades reveladas, foram levados para o Hospital Rios D'Or, na Freguesia. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Em uma publicação nas redes sociais, uma moradora relatou que a casa das vítimas "estava cheia de marcas de bala". Já outro morador disse que houve troca de tiros dentro do quintal da casa da irmã, na comunidade do Sertão, mas que ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar informou ainda que suas equipes não participaram do confronto, mas que o policiamento está reforçado na região. A 41ªDP (Tanque) investiga o caso.