Parte do teto do Shopping Nova América caiu na tarde desta sexta-feira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/10/2024 18:46

Rio - Parte do teto de gesso do terceiro piso do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte, desabou na tarde desta sexta-feira (25). Em nota, a administração do estabelecimento informou que o espaço estava previamente isolado e o incidente não apresentou risco para os clientes.

A queda foi causada pelo rompimento do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o teto cai.

Veja o vídeo

Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/0yk5Y3Ped0 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2024

De acordo com o Shopping Nova América, a equipe de manutenção iniciou imediatamente os procedimentos e o local já foi liberado. Com isso, o centro comercial opera normalmente nesta sexta-feira.