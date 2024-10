Militares do Exército aparecem em festa com funk e bebidas alcoólicas - Reprodução / Redes Sociais

Militares do Exército aparecem em festa com funk e bebidas alcoólicas Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/10/2024 18:05

Rio - Vídeos que circulam nas redes sociais, nesta sexta-feira (25), mostram diversos militares do Exército participando de uma festa com funk e bebidas alcoólicas. Uma investigação interna sobre o assunto já foi aberta.

Nas imagens, os militares aparecem sem camisa, apenas de calça camuflada, e dançando. Latas de cervejas também podem ser vistas em cadeiras do espaço.

Veja o vídeo:

Exército investiga ação de militares que apareceram em festa com funk e bebidas



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/nC0NUg7XUf — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2024

Uma bandeira com os dizeres '1ª Companhia de Fuzileiros Paraquedistas' e 'Dois Meia', que remete ao 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, localizado na Vila Militar, na Zona Oeste, fica estendida no local durante toda a comemoração.

Procurado, o Exército, por meio do Comando Militar do Leste (CML), informou que abriu um procedimento administrativo para apurar o fato e tomar as providências cabíveis. A instituição ainda destacou que a conduta dos militares em questão está em desacordo com as normas preconizadas.