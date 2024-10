As atividades da UFRRJ foram interrompidas na terça-feira (22) por conta de uma manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes - Divulgação/UFRRJ

Publicado 25/10/2024 20:00 | Atualizado 25/10/2024 20:27

Rio - Após quatro dias de aulas suspensas devido à falta d'água, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) anunciou que o abastecimento foi normalizado nesta sexta-feira (25) no campus de Seropédica, na Baixada Fluminense. As atividades foram interrompidas na terça-feira (22) por causa de uma obra de manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense.

Segundo a instituição, as aulas devem voltar na terça-feira (29), já que segunda-feira (28) é feriado do servidor publico. Inicialmente, o serviço estava programado para ser concluído no mesmo dia, mas foi prorrogado com previsão de término até quarta-feira (23).

Em resposta ao DIA, na quinta-feira (24), a concessionária Rio+Saneamento havia informado que a normalização do abastecimento ocorreria cerca de 24 horas após a conclusão dos reparos, o que deveria acontecer por volta das 19h de quinta-feira.

A instituição, no entanto, divulgou um novo comunicado informando a suspensão das atividades nesta sexta-feira (25) e ressaltando que a Rio+Saneamento não cumpriu o último prazo estabelecido para o retorno no fornecimento da água.

"A Prefeitura Universitária entrou em contato com a empresa Rio + Saneamento para obter informações atualizadas de previsão de conclusão dos serviços de manutenção, iniciados no dia 22/10. Em resposta, a empresa informou que os serviços de manutenção ainda não foram concluídos, a despeito da previsão feita no dia de ontem (quinta)", informa a nota da universidade.

Por sua vez, a Rio+Saneamento explicou que a manutenção feita pela concessionária Águas do Rio foi concluída na madrugada desta sexta-feira (25). "Para garantir o fornecimento de água, enviamos caminhões-pipa ao local [UFRRJ]. Na manhã desta sexta-feira (25), uma equipe esteve na universidade e verificou que o abastecimento está regularizado", concluiu a concessionária.