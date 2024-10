Alunos da UFRRJ estão há quatro dias sem aulas no câmpus de Seropédica - Divulgação/UFRRJ

Publicado 25/10/2024 15:50 | Atualizado 25/10/2024 18:01

Rio - Pelo quarto dia consecutivo os alunos da Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ) estão sem aulas devido à falta d'água que atinge Seropédica , na Baixada Fluminense. A instituição divulgou um novo comunicado informando a suspensão das atividades nesta sexta-feira (25) e ressaltando que a Rio+Saneamento não cumpriu o último prazo estabelecido para o retorno no fornecimento da água.

As atividades no campus foram interrompidas desde a tarde de terça-feira (22), quando o abastecimento foi suspenso devido à manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense . Inicialmente, o serviço estava programado para ser concluído no mesmo dia, mas foi prorrogado com previsão de término até quarta-feira (23).