A obra, que foi inaugurada em 2022, é uma ação do Instituto Marielle FrancoDivulgação

Publicado 25/10/2024 15:49 | Atualizado 25/10/2024 15:55

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) reinstalaram, no início da tarde desta sexta-feira (25), a placa furtada da estátua de Marielle Franco, no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago, em homenagem à vereadora assassinada em 2018.

Segundo a Seconserva, por meio da gerência de Monumentos e Chafarizes, a nova peça possui as mesmas inscrições do modelo original, mas foi confeccionada em aço escovado, que tem maior durabilidade em ambientes externos e menor valor comercial, para reduzir ações de vandalismo.



A obra, inaugurada em 2022, foi uma iniciativa do Instituto Marielle Franco , que em 2021 realizou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para a construção. A estátua foi esculpida por Edgard Duvivier e recebeu cerca de 650 doações, levantando quase R$ 40 mil.

Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados na noite de 14 de março de 2018, no Centro do Rio, após a vereadora deixar um debate na Lapa. A assessora Fernanda Chaves, que estava no veículo, sobreviveu.

Em 2019, a polícia prendeu Ronnie Lessa, autor dos disparos, mas a arma do crime nunca foi encontrada. Em delação premiada, Lessa apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes, além da participação do delegado Rivaldo Barbosa. Os três foram presos em março deste ano e negam envolvimento no crime.