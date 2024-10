O fornecimento de água foi afetado em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense - Divulgação

O fornecimento de água foi afetado em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada FluminenseDivulgação

Rio - Moradores do Grande Rio estão relatando falta d'água em diversas regiões desde o começo da semana. E a situação deve se estender ainda mais, em decorrência de diferentes reparos realizados pela Águas do Rio e pela Iguá, que afetam mais de 50 bairros. A previsão é que o serviço seja normalizado em até 72 horas.

Em Rocha Miranda, na Zona Norte, uma moradora relatou que está sem água em casa há quatro dias. Já em Guadalupe, na mesma região, segundo uma outra moradora, a falta d'água dura pelo menos três dias. Também há relatos de casas sem abastecimento na Penha e em Inhaúma, ambos na Zona Norte, em Bangu, na Zona Oeste, e em demais região da Região Metropolitana do Rio.

Camila Lopes, moradora de Guadalupe e mãe de dois filhos de 3 e 7 anos, relatou estar sem água desde terça-feira (22) e falou sobre o prejuízo que causa. "Aqui em casa tem caixa d´água, mas secou. Prejudica principalmente com comida porque tenho dois filhos pequenos em casa, que estão sem poder ir pra escola.", desabafou.

Segundo a Águas do Rio, foi finalizada, na madrugada desta sexta-feira (25), uma obra para conter um vazamento em uma das adutoras do Sistema Ribeirão das Lajes, localizado em Lagoinha, Nova Iguaçu. Com isso, o abastecimento foi interrompido e a previsao de normalização é em até 72 horas a partir da conclusão do reparo.

Conforme informado pela concessionária, a ação afeta bairros das Zonas Sul, Oeste, Norte e Centro do Rio e partes das cidades de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados. A empresa recomenda que os clientes reservem águas de cisternas e caixas d`água.

Já a Iguá Saneamento informou que realiza, nesta sexta-feira (25), manutenção nas redes de distribuição de água tratada em bairros da Zona Oeste. Com isso, o fornecimento será prejudicado e a distribuição pode ser impactada, com baixa pressão ou falta d´água.



Os bairros afetados são Cidade de Deus (parcialmente), Freguesia, Pechincha, Praça Seca (parcialmente), Tanque e Taquara. O fornecimento será retomado em até 72 horas.

Em nota, a empresa informou que lamenta a situação e que, se necessário, vai disponibilizar caminhões pipas para hospitais, clínicas e UPAs.

Operação da Águas do Rio

Em relação aos reparos em uma das adutoras do Sistema Ribeirão das Lajes, a Águas do Rio listou os bairros e regiões que serão impactados pela interrupção do fornecimento de água.

São elas:

- Na capital

Zona Norte: Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Cachambi, Cidade Universitária, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Estácio, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Ilha do Governador, Olaria, Oswaldo Cruz, Penha, Penha Circular, Pilares, Praça da Bandeira, Ramos, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Inhaúma, Jacaré, Manguinhos, Jacarezinho, Madureira, Oswaldo Cruz, Penha, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Sampaio, Tomás Coelho, Turiaçu, Vasco da Gama, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Mangueira, Maria da Graça e Maré.

Zona Central: Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Lapa, Saúde

Zona Sul: Flamengo e Laranjeiras

Japeri: Engenheiro Pedreira, Bananal, Caramujos, Das Granjas, Dos Eucaliptos, Marajoara, Mucajá, São Cosme e São Damião, Vila Guandu, Cidade Sr Do Bonfim.

Queimados: Distrito industrial, Marajoara, Santo Expedito, Santa Rosa, Valdoriosa e partes de Coimbra e Vista Alegre.

Nova Iguaçu: partes do Jardim Guandu, do KM 32, de Lagoinha e de Prados Verdes.