A vacinação é organizada e planejada para garantir a proteção contra a raiva sem oferecer riscos aos animaisDivulgação

Publicado 25/10/2024 13:35





A campanha teve início em agosto e, como nos outros anos, segue de forma escalonada com um total de cinco etapas, sempre aos sábados, quando serão atendidos diferentes grupos de bairros, até alcançar todas as áreas do município. O próximo grupo receberá a campanha no dia 9 de novembro. Rio - A campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, estará na Zona Oeste neste sábado (26). A ação envolverá 14 bairros da região, e vai acontecer das 9h às 17h.Participarão neste dia os bairros de Bangu, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy e Vila Militar. Os endereços de cada um dos locais de atendimento estão neste link A campanha teve início em agosto e, como nos outros anos, segue de forma escalonada com um total de cinco etapas, sempre aos sábados, quando serão atendidos diferentes grupos de bairros, até alcançar todas as áreas do município. O próximo grupo receberá a campanha no dia 9 de novembro.

A vacina contra a raiva deve ser administrada anualmente e é fundamental para a prevenção da doença, que não é registrada em cães e gatos no Rio desde 1995 e em humanos desde 1986. Animais saudáveis a partir de três meses devem ser vacinados, se ainda não receberam a imunização neste ano.

A ação é planejada para garantir a segurança dos animais, com supervisão de veterinários e seguindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além da campanha anual, vacinas estão disponíveis nas unidades do IVISA-Rio e em ações itinerantes, com informações divulgadas semanalmente nos canais digitais do Instituto.