O crime aconteceu em junho de 2022 - Divulgação

O crime aconteceu em junho de 2022Divulgação

Publicado 25/10/2024 17:17 | Atualizado 25/10/2024 17:23

Rio - A Justiça condenou o ex-policial militar Edgard de Almeida Honório a 30 anos e 4 meses de reclusão pelo homicídio de Luiz Maurício Soares da Silva e por mais duas tentativas de homicídio. Os crimes ocorreram em junho de 2022, no Bairro Atlântica, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A sentença foi proferida na quinta-feira (24).

Segundo a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras, através do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime começou depois de uma discussão entre a vítima Luiz Maurício Soares da Silva e a mulher do bandido que trabalhava com transporte escolar, devido a um atraso do motorista para deixar três crianças em casa. Na ocasião, a mulher do ex-policial seria a babá das crianças.



Durante o ataque, Luiz Maurício foi surpreendido por sete disparos enquanto estava de costas, sem possibilidade de defesa, o que caracterizou o uso de recurso que dificultou sua defesa. Após o primeiro disparo, Edgard continuou atirando, atingindo também Fabíola Lopes Queiroz, esposa de Luiz e grávida na época, e a filha do casal, que estavam dentro do carro.



O Conselho de Sentença acolheu a tese da Promotoria, que destacou o agravante de os disparos terem sido feitos contra uma mulher grávida e uma criança. Além da condenação por homicídio e pelas duas tentativas, Edgard foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, pois foi detido em posse da pistola utilizada no crime, cuja numeração estava suprimida.