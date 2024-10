Alunos da UFRRJ estão há dois dias sem aulas no câmpus de Seropédica - Divulgação/UFRRJ

Publicado 24/10/2024 14:05 | Atualizado 24/10/2024 15:50

Rio - Pelo terceiro dia consecutivo, alunos da Universidade Federal Rural do Rio (UFFRJ) estão sem aulas , nesta quinta-feira (24), por causa da falta d'água que atinge Seropédica, na Baixada Fluminense. O campus suspendeu as atividades desde a tarde da última terça-feira (22).

O abastecimento foi interrompido na região por conta da manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes , em Piraí, no Sul Fluminense. O serviço estava previsto para ser concluído no mesmo dia, mas precisou ser estendido até a quarta-feira (23). A distribuição de água já foi normalizada.

De acordo com a Rio+Saneamento, o abastecimento de água deve ser normalizado em, aproximadamente, 24 horas após a conclusão do serviço, ou seja, às 19h desta quinta.

Em um comunicado publicado nas redes sociais e no site, a universidade informou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas pelo terceiro dia.

"Nesta tarde, a Prefeitura Universitária da UFRRJ entrou em contato com a empresa Rio + Saneamento a fim de obter novas informações acerca de previsão de conclusão dos serviços de manutenção do sistema de Ribeirão das Lajes, iniciados no dia de ontem (22), os quais resultaram na interrupção do abastecimento de água em diversos bairros dos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica e Paracambi", informa um trecho do comunicado.

Procurada, a UFRRJ informou que ainda não há uma nota oficial sobre o retorno das atividades acadêmicas e administrativas no câmpus de Seropédica.

Além disso, o comunicado divulgado pela Prefeitura Universitária afirma que a instituição não foi avisada previamente sobre o desabastecimento. A paralisação da operação afetou todo o município de Seropédica, bem como bairros do Rio e de Itaguaí, na Região Metropolitana, e de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi, na Baixada Fluminense.

Por conta da interrupção no abastecimento, a Rio+ Saneamento informou aos clientes sobre a paralisação no fornecimento em bairros de quatro cidades da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. A concessionária também prevê que a regularização da distribuição ocorrerá, após a conclusão dos serviços, em até 72 horas, de forma gradual, especialmente em áreas mais elevadas e em pontas de rede.