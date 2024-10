Deputado Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 24/10/2024 14:35 | Atualizado 24/10/2024 15:53

Rio - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), se pronunciou nesta quinta-feira (24), após o, deixando três. O deputado afirmou que todas as esferas de poder precisam se unir para buscar melhorias para a segurança no estado do Rio."O caso do Rio é gravíssimo, e precisamos reunir imediatamente todas as forças políticas e da área de segurança pública, além do Judiciário. O presidente Lula, o governador, o prefeito, deputados, senadores. Sejam de esquerda, de direita, de centro. É preciso mostrar a realidade do Rio e ouvir também quem está na ponta", disse Bacellar.Além disso, o presidente da Alerj fez críticas ao uso de "mortes violentas para discursos políticos com fins eleitorais". A fala acontece após uma questão. Em vídeo publicado nas redes, Paes reclamou do secretário de Segurança Pública, Victor Santos, e pediu ações mais efetivas de combate ao crime."Não dá pra falar de segurança sentado no ar condicionado. A hora é de discutir e entender que todos precisam trabalhar em conjunto. O que não dá é para ficar assistindo episódios tristes e revoltantes como o que ocorreu na manhã desta quinta-feira", completou Bacellar.O deputado também ressaltou a necessidade de debater a ADPF 634 no Supremo Tribunal Federal (STF), popularmente conhecida como "ADPF das Favelas", que criou protoloco específico para ações policiais nas comunidades do Rio.