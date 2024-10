Avenida Brasil ficou interditada na altura da Cidade Alta - Reprodução/ TV Globo

Publicado 24/10/2024 10:16 | Atualizado 24/10/2024 12:45

Rio - A mobilidade urbana ficou travada na cidade do Rio na manhã desta quinta-feira (24) em função dos confrontos de uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel , na altura da Cidade Alta, Zona Norte do Rio. A troca de tiros afetou o corredor do BRT Transbrasil. A população ficou vulnerável aos disparos. Dois homens morreram baleados : um motorista de aplicativo e um passageiro que estava em um ônibus. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

A via, uma das principais da capital, sofreu interdições intermitentes durante duas horas, com reflexos nos dois sentidos. O congestionamento só melhorou por volta das 11h30.

fotogaleria

Por conta do caos nos transportes, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio acionou o estágio de atenção de nível dois, quando há risco de ocorrência de alto impacto e o segundo em uma escala de cinco níveis.

O município retornou ao estágio um, de normalidade, às 11h15. Nesse horário, o tráfego de veículos na Avenida Brasil foi normalizado e a operação do BRT Transbrasil, retomada. Os demais modais de transporte voltaram a funcionar.

A empresa Mobi Rio, que administra os BRTs, informou que durante a manhã, na altura da estação Cidade Alta, os serviços 60 - T. Deodoro x T. Genltileza (Parador), 61 - T. Deodoro x T. Gentileza (Expresso) e 71 - Vigário Geral x T. Gentileza (Expresso) ficaram inoperantes por um período e depois passaram a operar com intervalos irregulares.

No início da tarde, o trânsito apresentava lentidão na via expressa, no sentido Centro, entre os bairros de Bonsucesso e Caju. Já no sentido Zona Oeste, havia retenções na altura de Parada de Lucas.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, Rio Ônibus, informou que 35 linhas foram afetadas com o fechamento da Av. Brasil. Todas que têm o centro da cidade como destino foram prejudicadas. A entidade estima que 900 mil passageiros foram afetados. Confira a relação das linhas prejudicadas no fim deste texto.



No início da manhã, por volta das 6h15, a circulação de trens foi interrompida em um trecho do ramal Saracuruna. Foram fechadas as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral. Todas foram reabertas às 10h.

Confira linhas de ônibus afetadas pelo confronto:

386ANCHIETA X CANDELÁRIA

384PAVUNA X PASSEIO

2305 JARDIM AMÉRICA X CASTELO

665PAVUNA X SAENS PEÑA

399PAVUNA X PASSEIO

342JARDIM AMÉRICA X CASTELO

945PAVUNA X TERMINAL FUNDÃO

369BANGU X CANDELÁRIA

2310 BANGU X CANDELÁRIA

397TERMINAL CAMPO GRANDE X CANDELÁRIA

388SANTA CRUZ X CANDELÁRIA

393BANGU X CANDELÁRIA

335CORDOVIL X TIRADENTES

665PAVUNA X SAENS PEÑA

2381 PEDRA DE GUARATIBA X CASTELO

397TERMINAL CAMPO GRANDE X CANDELÁRIA

394VILA KENNEDY X TIRADENTES

936CAMPO GRANDE X CIDADE UNIVERSITÁRIA

300 TERMINAL SULACAP X CANDELÁRIA

362HONÓRIO GURGEL X CASTELO

378MARECHAL HERMES X CASTELO

665PAVUNA X SAENS PEÑA

906JARDIM AMÉRICA X CAJU

639JARDIM AMÉRICA X SAENS PEÑA

774MADUREIRA X JARDIM AMÉRICA

775JARDIM AMÉRICA X MADUREIRA

905BONSUCESSO X IRAJÁ

389 VILA ALIANÇA X CANDELÁRIA

395 COQUEIROS X TIRADENTES

757 SEPETIBA X COELHO NETO

753 SANTA CRUZ X METRÔ COELHO NETO

737 SANTÍSSIMO X CASCADURA

790 CAMPO GRANDE X CASCADURA

926 SENADOR CAMARÁ X PENHA

712 CASCADURA X IRAJÁ